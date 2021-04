Silenzio stampa e ritiro: La Fiorentina reagisce così al rovescio col Sassuolo

Dopo il rovescio subito sul campo del Sassuolo, la Fiorentina ha deciso di entrare in silenzio stampa. Non solo, la formazione viola andrà in ritiro a partire da domani.

Queste le decisioni prese dalla società in questi momenti, anche perché ci sono altre due partite delicate in questa settimana.

Dietro a questi provvedimenti non c’entra niente l’arbitraggio della gara e non c’entrano i due rigori fischiati dall’arbitro nel giro di tre minuti.