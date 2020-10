Silvia Berti: “La Fiorentina dei Della Valle poteva vincere lo Scudetto, ma loro si affidarono a persone che di calcio non capivano niente”

L’ex addetta stampa della Fiorentina Silva Berti ha riservato parole al veleno per i fratelli Della Valle durante un intervento a Radio Bruno Toscana: “Se esistesse anche la minima possibilità di tornare in Fiorentina, non la coglierei. Ho chiuso con la società viola dai tempi dei Della Valle. Secondo me in quegli anni c’era l’occasione di provare a vincere lo scudetto, e invece loro si affidarono a gente che di calcio non ci capiva niente”.

