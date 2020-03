Simeone: “Cosa penso del VAR? Ho altro a cui pensare”

Il tecnico dell’Atletico Madrid Diego Simeone, padre dell’ex attaccante della Fiorentina Giovanni, al termine della sfida pareggiata per 2-2 contro il Siviglia è stato interrogato sulla reale utilità del VAR, e delle conseguenze dell’introduzione della nuova tecnologia nel calcio. Queste le sue parole: “Alla fine dei coni credo che sia uno strumento giusto da utilizzare. Non credo che la partita sia stata decisa dal VAR; oggi si sono affrontate due squadre dalle caratteristiche tenciche e tattiche molto importanti. Non credo che abba influito, ho cose piu importanti di cui occuparmi. Guardiamo le performance dei miei giocatori ad esempio: Llorente non ha le stesse caratteristiche di Thomas, per questo in campo occupiamo peggio gli spazi”.

Il tecnico argentino, spazzando via ogni possibile polemica, punta quindi il dito verso la parte tecnico-tattica e continua a sostenersi favorevole all’utilizzo delle nuove tecnologie per semplificare il lavoro della classe arbitrale.