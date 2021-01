Messaggio della vigilia per Giovanni Simeone, che torna a Firenze da ex per la seconda volta e l’argentino ha dimostrato di non aver comunque dimenticato la sua esperienza con la maglia della Fiorentina: “Domani si torna a Firenze e per me è sempre un rincontro speciale, ma soprattutto una partita molto importante per noi. Stiamo lavorando solo per tornare sulla strada che vogliamo. Forza Casteddu!”.

0 0 vote Article Rating