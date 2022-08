Simeone è arrivato a Napoli: pronto a diventare il vice Osimhen

Nonostante quanto si potesse pensare quando vestiva la maglia della Fiorentina, Giovanni Simeone è vicino a diventare un giocatore del Napoli di Luciano Spalletti dove giocherà la prossima Champions League. Dopo le visite mediche di questa mattina, svolte a Roma a Villa Stuart, l’attaccante argentino è arrivato pochi minuti fa a Castelvolturno per limare gli ultimi particolari contrattuali e per mettere nero su bianco il suo accordo con il club di De Laurentiis.

Operazione sulla base di una formula di prestito con diritto di riscatto: gli azzurri verseranno al Verona 3.5 milioni per il prestito di questa stagione e poi avranno il diritto riscattarlo per una cifra attorno ai 12 milioni. Diritto che diventerà obbligatorio nel caso in cui il Napoli raggiunga l’accesso alla prossima edizione della Champions.