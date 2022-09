Simeone fa vincere il Napoli a San Siro, partenopei che raggiungono la vetta. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Successo per 2-1 del Napoli nel posticipo della settima giornata di Serie A, in casa del Milan. Risultato maturato tutto nella ripresa, prima con il rigore trasformato da Politano al 55′, dopo un fallo sul solito Kvaratskhelia. Poi il pareggio di Giroud al 68′ e il gran gol di testa di Simeone al 79′ per il vantaggio definitivo, che vale la vetta per la squadra di Spalletti.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Atalanta 17, Napoli 17, Udinese 16, Milan 14, Lazio 14, Roma 13, Inter 12, Juventus 10, Torino 10, Sassuolo 9, Fiorentina 9, Spezia 8, Salernitana 7, Empoli 7, Bologna 6, Lecce 6, Verona 5, Monza 4, Sampdoria 2, Cremonese 2.