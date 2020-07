Simeone: “Fiorentina? Quando è arrivato Muriel ho capito che il mister puntava più su di lui. Il mio riscatto si chiama Cagliari”

Giovanni Simeone, ex giocatore della Fiorentina oggi in forza al Cagliari, ha rilasciato una lunga intervista a Cuore Rossoblù in cui si è soffermato anche sull’esperienza in riva all’Arno. Queste le parole del Cholito: “Esperienza alla Fiorentina? Niente da rimproverarmi, dopo pochi mesi è arrivato Muriel e ho capito che il mister puntava più su di lui. Non ho sofferto, il mio riscatto si chiama Cagliari. Joao Pedro? Mi trovo molto bene, mi aiuta tantissimo per come si colloca in area: capisco che movimenti farà, non sono cose che si dicono ma a un certo punto le senti. Io e Pavoletti? Lo conosco da anni, a Genova abbiamo fatto scintille. Ho un legame fortissimo con lui”.

0 0 vote Article Rating