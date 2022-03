Simeone: “Il mio Verona mi ricorda la Fiorentina di Pioli. A Firenze ho bei ricordi, ma vogliamo vincere”

In due stagioni alla Fiorentina Giovanni Simeone ha segnato complessivamente ventidue gol in ottanta presenze. Il Cholito, però, non ha rispettato le attese e per questo la società ha deciso di cederlo a titolo definitivo al Cagliari. Dopo due stagioni, i sardi hanno deciso di cederlo in prestito all’Hellas: a Verona l’argentino è tornato grande e finora ha segnato quindici gol in ventiquattro partite.

L’ex attaccante della Fiorentina, intervistato da L’Arena, si è soffermato anche sul suo passato a Firenze: “Ho bei ricordi. Sono stato bene, Giulia è di Firenze. Ma ora gioco per l’Hellas. Mi fa piacere che ci sia il gemellaggio, ma noi andiamo là per vincere”.

Simeone, poi, dice la sua anche su Vlahovic e la contestazione dei tifosi viola: “A me lui piace molto. Ho giocato con Dusan. Ha tanta voglia di imparare, di crescere. Questo è il calcio, il resto conta fino ad un certo punto”.

L’Europa è possibile per il Verona? Questo il parere del Cholito: “Bisogna spingere sempre. Con Pioli alla Fiorentina l’abbiamo sfiorata. Il gruppo mi ricorda quello attuale dell’Hellas. Noi lotteremo, poi dipende dal destino”.