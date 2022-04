Simeone, l’esplosione a Verona e le sirene di mercato. L’ex attaccante della Fiorentina piace in Italia e non solo, e il Cagliari può incassare…

Simeone e Fiorentina, un amore sbocciato a metà. Sono state appena due le stagioni in viola dell’attaccante argentino che poi è passato dalla Sardegna per poi sbocciare a Verona. In gialloblù l’esplosione, come dimostrano le 16 reti messe a segno sin qui. Tuttavia le buone prestazioni del Cholito rischiano di far smontare nuovamente le tende al classe ’95.

Come riporta il quotidiano L’Arena spunta l’idea Valencia per il futuro di Simeone. L’Hellas Verona a però a fine stagione potrà riscattarlo dal Cagliari per 12 milioni di euro, poi si vedrà. Il presidente Setti e il ds D’Amico hanno rinviato il discorso tra qualche mese, quando l’argentino potrebbe essere riscattato per poi essere protagonista di una successiva plusvalenza. In Italia lo seguono Lazio e Napoli.