E’ intervenuto anche il Cholo Simeone sulla questione attaccante dato che l’Atletico si è fatto sotto per Dusan Vlahovic: il tecnico argentino in sala stampa ha parlato così del mercato dei Colchoneros: “In generale, tranne che in Inghilterra, il mercato è molto difficile per tutti. Faremo il meglio per il club e per la squadra. Sappiamo cosa stiamo cercando e speriamo che le opzioni che si presenteranno vadano a beneficio del club e poi della squadra”.