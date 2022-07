Simeone sempre più vicino al Napoli: con la maglia della Fiorentina aveva spento i sogni scudetto degli azzurri con una tripletta

Uno di quei giorni che i tifosi della Fiorentina difficilmente possono dimenticare: squadra già salva e senza ambizioni e Franchi gremito per l’appuntamento con la capolista. Quel Napoli di Maurizio Sarri che dopo aver vinto a Torino sognava di riportare lo scudetto in Campania. Gli azzurri però non avevano fatto i conti con una Fiorentina libera di mente e soprattutto con un Simeone in stato di grazia. Il cholito segnò 3 gol mettendo fine alle ambizioni del Napoli e facendo impazzire i tifosi della Fiorentina con quell’esultanza alla Bati sotto la Fiesole.

Adesso, però, quasi per uno scherzo del destino Simeone sembra destinato proprio a vestire la maglia azzurra con l’obiettivo di vincere un trofeo e non far rimpiangere gli addii di Mertens e Insigne. Sfida non semplice per l’ex Fiorentina che a Verona ha dimostrato di saper segnare con continuità.