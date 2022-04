Simon Kjær vince il premio intitolato ad Astori: “Riapro il capitolo Eriksen per onorare l’eredità di Davide”

Il difensore del Milan Simon Kjær entra nella “Hall of Fame del Calcio Italiano”. Il giocatore danese ha vinto il premio intitolato a Davide Astori per aver contribuito a salvare la vita ad Eriksen durante gli Europei in Inghilterra, dopo che il suo compagno di nazionale era andato in arresto cardiaco. La FIGC ha annunciato l’assegnazione del premio al centrale del Milan, che ha ringraziato così:

“In quei momenti terribili ci siamo comportati da vera squadra, ognuno di noi ha fatto il massimo per aiutare un nostro compagno e un nostro amico. Devo ammettere però di aver chiuso quel capitolo, e di non aver nemmeno troppa voglia di parlarne ancora. Ciò che è avvenuto quel giorno a Copenaghen è il risultato dello sforzo comune di giocatori, medici, paramedici e staff. In quel momento, tutti noi eravamo lì per Christian. Ma per parlarne qui, con gratitudine verso la FIGC e per mostrare il mio rispetto a Davide Astori e onorare la sua eredità, per questa volta ho deciso di riaprire nuovamente questo capitolo”.