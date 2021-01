Simone Inzaghi: “Fiorentina squadra in ripresa e molto pericolosa. Serve una grande partita per vincere”. La Lazio perde un giocatore

Il calendario è ricco di appuntamenti in questo periodo. La Fiorentina sarà già in campo, nuovamente per il campionato, nel giorno di Befana, quando ci sarà da affrontare la trasferta con la Lazio.

E l’allenatore dei biancocelesti, Simone Inzaghi, su questa partita sembra avere le idee molto chiare: “Non c’è tempo per rammaricarsi per i punti persi, perché ora affronteremo la Fiorentina, una squadra in ripresa, molto pericolosa. Ha giocatori insidiosi e dovremo fare una grande partita per vincere”.

A proposito di Lazio, i biancocelesti non avranno a disposizione Leiva per il match contro i viola: diffidato, ha ricevuto un cartellino giallo che gli costerà un turno di squalifica.