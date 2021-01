Simone Inzaghi: “Voglio ancora Caicedo con me, l’auspicio è quello che resti”. Ma la Lazio è pronta a valutare offerte

Caicedo continua a segnare e l’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, prova a tenerselo stretto anche se sa che la sua società valuterà eventuali offerte che arriveranno, comprese quelle della Fiorentina, che si è interessata all’attaccante.

“Caicedo lo voglio ancora con me, l’auspicio è che resti” questo è il pensiero espresso dal tecnico biancoceleste. “Ha sempre avuto un ruolo importantissimo per noi – sono parole sempre di Inzaghi, siamo contenti di ciò che fa e vogliamo che rimanga”. Un messaggio che risuona come un diktat alla sua società.