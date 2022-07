Simpatico siparietto tra Venuti e Marco Masini: “Chi canta meglio? Terracciano parte dietro Rosati e Gollini”

MOENA – Nella conferenza stampa di Lorenzo Venuti è intervenuto a sorpresa anche Marco Masini, cantante fiorentino presente nel ritiro viola di Moena. Al difensore gigliato una domanda proprio sulle doti canore più di spicco all’interno dello spogliatoio viola, facendo riferimento soprattutto ai due portieri Rosati e Gollini. Venuti, divertito dalla presenza di Masini, ha risposto:

“Effettivamente Terracciano parte dietro gli altri portieri in questa sfida, ma spero abbia la stessa attitudine che ha in campo. In quel caso, anche nel canto potrebbe raggiungerli”.