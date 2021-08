Simy alla Salernitana, ci siamo: la cifra sborsata dal club neopromosso per l’ex obiettivo della Fiorentina

La notizia era nell’aria già ieri e oggi è arrivata la conferma: Nwankwo Simy non sarà un giocatore della Fiorentina, bensì della Salernitana. L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio scrive di una trattativa in dirittura d’arrivo e ne specifica le cifre: 6 milioni di euro totali, tra parte fissa e bonus.

Dovrà virare dunque su altri profili la Fiorentina, qualora decidesse di non puntare su Kokorin come vice-Vlahovic. Oppure se il serbo non dovesse rimanere, ipotesi che però ad oggi sembra difficile e alla quale comunque nessuno vuole pensare.