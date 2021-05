Simy contro la Fiorentina l’ultima partita con la maglia del Crotone? Su di lui piomba una neopromossa…

Nei giorni scorsi è emersa la notizia dell’interesse della Lazio nei confronti di Nwankwo Simy, centravanti del Crotone, autore di ben 20 gol in campionato, e prossimo avversario della Fiorentina. Il nigeriano piace molto ai capitolini, ma non solo. Stando a quanto riportato da SkySport, infatti, sul giocatore dei calabresi ci sarebbe anche l’interesse della neo promossa Salernitana, altro club di proprietà di Lotito che presto dovrà cedere vista la promozione in Serie A. Per Simy dunque la partita di sabato sere contro i viola potrebbe essere l’ultima che giocherà allo Scida. Dal 2016 in rossoblù, l’attaccante classe 92′ con ogni probabilità non scenderà in Serie B con i suoi compagni. Per lui pronta una nuova avventura in Serie A.