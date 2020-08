Sirene dalla Premier League per Dragowski: La Fiorentina non cambia idea

Le prestazioni di Bartlomiej Dragowski, alla prima stagione da titolare con la Fiorentina, hanno attirato le attenzioni di diversi club della Premier League, che avrebbero manifestato interessamenti e sondaggi nei suoi confronti.

La posizione del club gigliato però, come si legge sul Corriere dello Sport, non cambia di una virgola: l’estremo difensore polacco, fresco di convocazione in Nazionale per le partite con Olanda e Bosnia-Erzegovina, è considerato incedibile dalla Fiorentina. Il Drago e Terracciano saranno la coppia di portieri di Iachini anche per la prossima stagione.