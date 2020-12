Sirene inglesi per Kouame: c’è un club pronto a presentare un’offerta per lui a gennaio

In Inghilterra, sulle pagine The Sun, si parla di un ritorno da parte del Crystal Palace per l’attaccante della Fiorentina Christian Kouame, cercato anche quando militava tra le fila del Genoa prima che si infortunasse al ginocchio. Il club inglese starebbe infatti per presentare un’offerta alla società viola per il mercato di gennaio, tenendo conto del fatto che il cartellino del giocatore si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Un addio comunque non ancora del tutto così scontato, dato che la Fiorentina deve ancora stabilire che fare con i suoi attaccanti per la prossima finestra di mercato, con anche Patrick Cutrone che è tra i possibili partenti.

