Sirene spagnole per Cristoforo

Difficilmente, nonostante l’arrivo di Giuseppe Iachini sulla panchina della Fiorentina, il centrocampista viola Sebastian Cristoforo avrà la possibilità di essere riconfermato. Il giocatore ed il suo entourage, con il benestare del direttore sportivo viola Daniele Pradè, starebbero sondando ogni possibile soluzione.

Al momento, secondo quanto riportato quest’oggi dal quotidiano spagnolo As, il Girona starebbe pensando al centrocampista uruguaiano per rafforzare il proprio centrocampo e puntare alla promozione in Liga. Va ricordato che l’ex Getafe e Siviglia ha un contratto che lo lega alla Fiorentina fino al prossimo giugno.