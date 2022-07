Sirene spagnole per Luis Alberto, la Fiorentina è sempre più lontana

Le strade della Lazio e di Luis Alberto sembrano pronte a dividersi. Il centrocampista spagnolo, accostato anche alla Fiorentina nelle ultime settimane, che ha chiesto la cessione al presidente Lotito. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, il “Mago” vorrebbe andare a giocare in Spagna, in particolare al Siviglia che da tempo lo corteggia.

Questo il motivo per cui la Fiorentina non ha approfondito la trattativa dopo un sondaggio nelle ultime settimane. Un altro fattore che ha complicato l’operazione è poi la richiesta esplicita del club biancoceleste, che vuole monetizzare e chiede almeno 25 milioni per lasciar partire Luis Alberto. Situazione in divenire nelle prossime ore con la Lazio che avrebbe già individuato il sostituto nel centrocampista dell’Hellas Verona Ivan Ilic.