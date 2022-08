Sirene straniere per Kouame: l’attaccante ai saluti?

Uno dei tanti giocatori dal futuro incerto in casa Fiorentina è l’attaccante ivoriano Christian Kouamé. Il giocatore non ha particolarmente impressionato durante il ritiro estivo e il contratto in scadenza nel 2024 porta la dirigenza della Fiorentina a fare delle riflessioni sul giocatore.

Dopo il prestito della passata stagione all’Anderlecht, Kouame potrebbe lasciare nuovamente la Serie A: su di lui, secondo Sky Sport, ci sarebbero infatti il Brighton e l’Augsburg che hanno fatto un sondaggio per comprendere la disponibilità della Fiorentina e del giocatore.