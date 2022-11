Sirigu: “Io e Astori siamo stati sempre compagni di squadra, anche quando eravamo avversari. C’è stato sempre quel rapporto di stima e amicizia”

Il portiere del Napoli, Salvatore Sirigu, ha vinto il premio intitolato all’ex capitano della Fiorentina, Davide Astori.

Sull’ex giocatore viola, morto alla vigilia del match contro l’Udinese nel marzo del 2018, ha detto: “Sono assolutamente orgoglioso di ricevere questo premio, per me è un qualcosa di speciale. Con Astori avevamo un bel rapporto, ci siamo conosciuti all’età di 17 anni nelle Nazionali giovanili, abbiamo giocato insieme in Serie C per poi ritrovarci in Nazionale maggiore”

E ancora: “Siamo cresciuti condividendo la vita professionale, fatta di esperienze, timori e sogni. Si può dire che siamo stati sempre compagni di squadra, anche quando eravamo avversari c’è stato sempre quel rapporto di stima e amicizia”.

Le parole di Sirigu sono riportate da Centotrentuno.com.