Sirigu: “La Fiorentina ha giocatori forti e si vede la mano di un grande lavoratore come Italiano. Conference League? Abbiamo il diritto e il dovere di dare il 100%”

Continua la conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto della Fiorentina Salvatore Sirigu: “Nella Viola ci sono giocatori forti, ma soprattutto un allenatore che cerca di includere un grande agonismo in tutti i settori: non è da tutti. Sicuramente c’è da migliorare qualcosa, ma vedo grande disponibilità da parte di tutti e si vede la mano di un grande lavoratore come il mister. L’importante è rimanere convinti di poter fare sempre meglio”.

E aggiunge: “La Fiorentina è una società importante e Firenze è una città bellissima: tante volte, le scelte sono facilitate anche da certi fattori. Conference Legue? Una squadra come questa ha il diritto e il dovere di metterci il 100%”.

Sula partita di domenica: “Si entra in una fase della stagione dove tutte le partite sono importantissime. Bisogna trovare la giusta forma fisica e mentale per affrontare il tutto. Martinelli? Mi hanno detto che c’è un ragazzo molto bravo, ma non mi sono ancora allenato con lui. Diamogli e dategli il tempo di crescere con continuità e con calma, di avere un percorso giusto“.

Sul presidente Commisso: “Il suo lato umano spesso può essere dato per scontato, mentre invece qui no. Chiede sempre ai giocatori come stanno e trasmette un’aria familiare, buona, che mi fa stare bene“.