Sirigu: “La mia scelta fa capire il valore della Fiorentina. Metto la mia esperienza dentro e fuori dal campo”

Il calciatore della Fiorentina Salvatore Sirigu si è presentato come nuovo acquisto in conferenza stampa. Ecco cosa ha detto il portiere viola: “No, in realtà non mi aspettavo di partire titolare in Coppa Italia. Vanno rispettate determinate decisioni e gerarchie. La cosa importante è aver passato il turno“.

Sul perché ha scelto la Fiorentina: “Sicuramente è una domanda che si fanno in tanti, ma io ci ho pensato e ho capito che era la cosa migliore da fare. Napoli è una piazza stupenda, faccio i migliori auguri a tutti, ma la mia scelta fa capire il valore di questa Fiorentina, anche in ottica futura”.

E aggiunge: “Il principio fondamentale, quello in cui credo fortemente, è il lavoro quotidiano: migliorarmi come professionista e come individuo, mostrare come si può essere vincenti in varie situazioni. Metto la mia esperienza fuori e dentro al campo. Sto cercando di allenarmi meglio e pretendo tanto da me stesso, quindi è una cosa positiva anche alla squadra. Adesso è il momento di mettere un po’ di fieno in cascina”.