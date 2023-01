Sirigu: “Non è stato facile lasciare Napoli, ma la Fiorentina è un club di primo livello. Riparto con entusiasmo, voglio mettermi a disposizione della squadra”

Ecco le prime parole da calciatore della Fiorentina di Salvatore Sirigu, pubblicate sui canali ufficiali del club viola: “Il mio trasferimento nasce da un’opportunità di mercato, che ho accettato di buon grado. Certamente, non è stato facile lasciare Napoli in quelle condizioni, ma il calcio è questo. Indubbiamente, la Fiorentina è una squadra e una società di primo livello: riparto con entusiasmo verso una nuova avventura, per trovare ulteriori motivazioni“.

Sul suo passaggio in viola: “Che dire, le scelte non le fanno soltanto i singoli, nel mercato. Di Napoli mi mancheranno soprattutto i compagni, avevamo creato un legame speciale all’interno dello spogliatoio. Per fortuna, ho sempre avuto il privilegio di trovare gruppi importanti; spero che sia lo stesso anche qui”.

Sui suoi obiettivi alla Fiorentina: “Godermi l’ambiente giorno per giorno e scoprire un nuovo contesto in cui allenarmi. Voglio ritrovare quel fuoco dentro, che è essenziale per un professionista, e aiutare la squadra a modo mio, per come sono. Mi metto a disposizione del gruppo per qualsiasi cosa, sono convinto che questo collettivo può fare bene. Sono felice di fare parte di un progetto avviato bene”.

Sull’eventualità di un posto da titolare: “Credo che piacerebbe a chiunque (ride, ndr). Vediamo, io ho una grande stima di Pietro, ha meritato la sua posizione e sono contento di lavorare con lui. Il valore di un giocatore, poi, non si vede solo da quanto gioca. Conosco qualcuno nello spogliatoio? Sì, alcuni ragazzi dagli anni passati, come Rosati che ho avuto con me tre anni a Torino“.

Sulla scelta del numero di maglia (il 56): “In ogni squadra che vado, cambio numero; tutti questi numeri accumulati negli anni hanno valore simbolico anche per i miei due fratelli e per mia sorella. In questo caso, molto banalmente, il ’56 è l’anno di nascita di mio padre e di mia madre“.