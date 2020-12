Sissoko: “La Fiorentina non è al suo posto, anni fa c’erano giocatori importanti, ora invece…”

L’ex giocatore della Fiorentina, Momo Sissoko è intervenuto su Radio Musica Sport parlando della squadra viola: “Purtroppo la Fiorentina non è al suo posto; un club come quello viola deve lottare per qualificarsi in Champions League e adesso loro hanno bisogno di giocatori qualità”.

E ancora: “Non voglio dire che non possiedono tali caratteristiche, ma quando vedevo la Fiorentina di qualche anno fa vi erano giocatori importanti. Speriamo che con il cambio di società diventi un club importante in Italia”.