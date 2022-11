Situazioni differenti, destino comune: Benassi cerca la soluzione, Maleh e un indizio importante

C’è traffico nel centrocampo della Fiorentina e la sosta per il Mondiale è un momento perfetto per cominciare a trovare delle soluzioni ai calciatori ai margini della rosa. E’ il caso di Marco Benassi, titolare a sorpresa contro la Cremonese e poi rivistosi per uno scampolo a Udine. Il classe ’94 ex Torino è attualmente fuori da entrambe le liste della Fiorentina, non potendo scendere in campo né in Serie A né in Conference League. Reduce dall’infruttuosa avventura di Verona e dopo aver rinnovato il contratto con la Fiorentina, Benassi si è spostato ad Empoli per chiudere la scorsa stagione.

Ora il calciatore studia la soluzione migliore per il futuro; la famiglia numerosa e radicata del calciatore emiliano è la ragione per cui difficilmente Benassi si sposterà lontano da Firenze. In quest’ottica, la soluzione Sassuolo spuntata quest’oggi è ipotesi credibile.

Dopo un avvio con sensazioni e premesse differenti, Youssef Maleh è uscito dai radar ed ha anche cambiato procuratore. Un indizio non da poco: il passaggio dallo storico agente Minieri a Mario Giuffredi è da non sottovalutare in ottica futuro. Maleh è un classe ’98, non è più alle prime armi anche se soltanto alla seconda annata in Serie A.

L’esigenza di liberare posti per ottenere spazi in lista e coinvolgere calciatori più funzionali alla Fiorentina ora delineata da mister Italiano, potrebbe portare ad una separazione col marocchino. Da capire se temporanea o definitiva. Maleh è sotto contratto fino al 2025 e pertanto saldamente sotto il controllo della Fiorentina. Dopo una prima annata incoraggiante tuttavia il giocatore non sta alzando il livello e la sua posizione non è più saldissima all’interno del gruppo gigliato. Movimento in mezzo, lavori in corso pronti ad iniziare per ridefinire una mediana più consona e funzionale alle esigenze di Italiano.