Siviglia dolce amara per Italiano, ma il mercato può far decollare la Fiorentina. C’è la riapertura per Lo Celso

Si è trattata di una Siviglia dolce amara per il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano, dato che il risultato finale per 3-1 in favore dei padroni di casa si è rivelato pesante per quanto visto in campo. La Gazzetta dello Sport mette comunque in risalto il fatto che l’allenatore abbia cominciato ad apprezzare Jovic dopo il suo gol pesante e “forse” ritrovato Milenkovic per la difesa allo stesso tempo.

Ma oltre al campo c’è anche altro. La società e Italiano sono intenzionati a definire la rosa prima dell’inizio del campionato e l’obiettivo principe resta quello della mezz’ala sinistra-trequartista di qualità che risponde al profilo di Giovani Lo Celso. Il Tottenham ha capito di non poter incassare i 20 milioni chiesti, motivo per il quale la pista si è quindi riaperta per la Fiorentina. Secondo la rosea l’alternativa più abbordabile resta Nedim Bajrami, per il quale la contropartita viola sarebbe rappresentata da Zurkowski.