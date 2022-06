Skriniar al PSG metterebbe in pericolo la permanenza di Milenkovic? Intanto l’Inter non è lontana dalla cessione di lusso

Prosegue a gonfie vele la trattativa per il trasferimento di Milan Skriniar al Paris Saint-Germain. Il PSG ha individuato nel centrale dell’Inter il primo obiettivo per la difesa e ha alzato la sua offerta. Secondo Tuttomercatoweb, i parigini sono arrivati a 50 milioni di euro, ma non è ancora abbastanza. L’Inter però dal canto suo avrebbe abbassato le pretese, scendendo da 70 a 65/60, raggiungibili anche attraverso bonus.

Il giocatore avrebbe inoltre una bozza d’accordo con i francesi sulla base di 7 milioni di euro netti a stagione. Se la trattativa andasse definitivamente in porto, l’Inter potrebbe virare pesantemente sul centrale viola Milenkovic, obiettivo noto di Inzaghi, insieme al granata Bremer. Sono ore calde sull’asse Milano-Parigi, con un affare d’élite che potrebbe coinvolgere indirettamente la stessa Fiorentina.