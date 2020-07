Sky conferma: “Pradè ha scelto De Rossi come allenatore della Fiorentina”

A Sky Sport sono proprio convinti. Dopo il tweet delle 20.00, il giornalista Gianluca di Marzio ha confermato: “Pradè ha scelto De Rossi per la panchina della Fiorentina”

Una scelta difficile da capire anche perché, dopo aver rifiutato la Fiorentina per andare al Boca Juniors, De Rossi verrebbe a Firenze senza ancora il patentino per allenare in Serie A e senza alcuna esperienza. Quindi, per questo, serverebbe una deroga speciale.

Vedremo che succederà, ma la notizia ha smosso gli animi della città.