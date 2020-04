Sky e DAZN senza calcio? I rimborsi non sono dovuti

Ferma la Serie A. Ferma la Premier, la Liga, la Bundesliga, la Ligue 1. L’Eurolega di basket, la Formula 1, il Motomondiale, il ciclismo. Come dire, tutto il core business delle tv a pagamento, Sky, Dazn ed Eurosport su tutte.

La domanda che in questi giorni assilla gli abbonati è la seguente: in mancanza di eventi live, i network sono tenuti a risarcire i clienti che hanno sottoscritto il pacchetto calcio e sport? In sostanza, mancando la fornitura della prestazione il cliente ha diritto al rimborso? La risposta, leggi alla mano, è no. Qualora le tv a pagamento infatti non siano in grado di trasmettere l’evento per motivi indipendenti dalla loro volontà – e l’epidemia di Covid senz’altro lo è – non sono tenute a rimborsare gli abbonati.

Sky e Dazn, semmai, potrebbero venire incontro ai propri abbonati, quando ripartirà il grande sport, con delle offerte magari più convenienti. Ma di rimborsi, gli sportivi si mettano il cuore in pace, non si parla.

Fonte: Il Tirreno