Sky o Dazn? Come seguire Crotone-Fiorentina in DIRETTA TV

Il campionato di Serie A sta volgendo al termine e nell’ultima giornata la Fiorentina sarà di scena all’Ezio Scida contro un Crotone già matematicamente retrocesso. Sky o Dazn? Dove sarà possibile vedere la formazione viola?

A trasmettere il match, in programma sabato sera alle 20:45, in diretta televisiva sarà Sky. Ovviamente visione dell’evento solo a pagamento. Per chi non avesse la possibilità di accedere ai servizi Sky, ricordiamo che su Fiorentinanews.com sarà possibile seguire, in maniera totalmente gratuita, la diretta testuale del match, seguitissima, con la descrizione delle azioni in tempo reale e i vostri commenti.