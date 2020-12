Sky o Dazn? Come seguire Fiorentina-Genoa in DIRETTA TV

Sky o Dazn? Chi trasmetterà stasera la partita tra Fiorentina e Genoa? Il posticipo del lunedì va ad appannaggio proprio di Sky che farà vedere l’evento (a pagamento) contemporaneamente su due canali: SkySport Serie A e Sky Sport 1. Il tutto a partire dalle 20.45.

Per tutti coloro i quali non ci sarà l’opportunità di vederla in TV, ricordiamo che su Fiorentinanews.com ci sarà la diretta testuale dell’incontro, con la descrizioni delle azioni in tempo reale e coi vostri commenti al match. E a seguire un ricco, ricchissimo postpartita con commenti, interviste, pagelle e le vostre reazioni a caldo.