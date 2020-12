Sky o Dazn? Come seguire Juventus-Fiorentina in DIRETTA TV

Turno infrasettimanale di campionato per la Serie A e per la Fiorentina c’è niente meno che la Juventus in trasferta. Una gara questa molto sentita dai tifosi viola e che porta con sé molti significati.

Come fare per vederla in TV? Questo match si inserisce in un periodo targato Sky per la formazione gigliata. Dopo le sfide col Sassuolo e con il Verona, sulla tv satellitare verranno trasmesse anche quella con la Juventus appunto e, alla ripresa dopo le feste, quella con il Bologna.

Restando a Juventus-Fiorentina sarà visibile questa sera sul canale Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e canale 483 del digitale terrestre). Ovviamente la visione sarà a pagamento.

Ricordiamo però a tutti i lettori di Fiorentinanews.com che sarà possibile seguire la diretta testuale dell’incontro sul nostro sito, con la descrizione delle azioni in tempo reale e i vostri commenti. Il tutto gratuitamente, come al solito. E poi ampio dopogara con pagelle, commenti e interviste.