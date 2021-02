Sky o Dazn? Come seguire la partita tra Fiorentina e Spezia in DIRETTA TV

La partita tra Fiorentina e Spezia, in programma domani nel tardo pomeriggio, sarà trasmessa in diretta televisiva da parte di Sky. Andrà in onda su Sky Sport Serie A e in contemporanea anche sul canale 251. Ovviamente la visione del match sarà a pagamento, riservata agli abbonati all’emittente satellitare. Fischio di inizio previsto per le ore 18.30.

Per tutti coloro i quali non potranno vedere l’incontro su Sky, ricordiamo che sarà possibile seguire questa delicata partita su Fiorentinanews.com dove ci sarà la nostra consueta e seguitissima diretta testuale, gratuita, con la descrizione delle azioni in tempo reale e con i vostri commenti.