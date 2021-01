Sky o Dazn? Come seguire Lazio-Fiorentina in DIRETTA TV

Torna il campionato di Serie A in questa Befana molto particolare e per la Fiorentina c’è da affrontare una temibile trasferta in casa della Lazio.

Per quanto riguarda la parte televisiva, il match sarà trasmesso da Dazn, la piattaforma che opera in streaming. Ovviamente sarà possibile vedere l’incontro solo a pagamento, sottoscrivendo un abbonamento. Fischio d’inizio della partita previsto per le ore 15, mentre il collegamento dall’Olimpico inizierà circa dieci minuti prima dell’evento.

Per chi non potesse accedere ai contenuti a pagamento di Dazn, ricordiamo che sarà possibile seguire la diretta testuale di Lazio-Fiorentina, con la descrizione delle azioni in tempo reale e i vostri commenti, completamente gratuita, su Fiorentinanews.com.