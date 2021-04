Sky o Dazn? Come seguire Verona-Fiorentina in DIRETTA TV

Il campionato di Serie A sta giungendo al suo epilogo e la Fiorentina, in questo turno infrasettimanale, va alla ricerca di punti importanti per la salvezza sul campo del Verona. Ma Sky o Dazn? Dove sarà possibile vedere la formazione viola?

A trasmettere il match in diretta televisiva sarà anche questa volta Sky. L’incontro verrà trasmesso domani, con inizio alle 20.45, sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport 1 (251 del satellite) in contemporanea. Ovviamente visione dell’evento solo a pagamento.

Per chi non ha la possibilità di accedere ai servizi Sky, ricordiamo che su Fiorentinanews.com sarà possibile seguire, in maniera totalmente gratuita, la diretta testuale del match, seguitissima, con la descrizione delle azioni in tempo reale e i vostri commenti.