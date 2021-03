Sky o Dazn? Ecco come seguire Fiorentina-Roma in DIRETTA TV

Domani sera la Fiorentina torna in campo per la 25esima giornata del campionato di Serie A. I viola giocheranno in casa contro la Roma, con fischio d’inizio previsto per le 20.45.

Il match sarà trasmesso in diretta tv da Sky in contemporanea sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 del digitale terrestre) e Sky Sport 2 (252 del satellite). Ovviamente la visione dell’incontro sarà a pagamento, previa sottoscrizione di un abbonamento con l’emittente di proprietà della Comcast.

Ricordiamo che chiunque non potesse vedere l’incontro potrà usufruire della diretta testuale di Fiorentinanews.com, gratuita ovviamente, seguitissima e con i vostri commenti.