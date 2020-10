Slimani sarebbe davvero potuto arrivare alla Fiorentina. Brendan Rogers: “Eravamo sicuri di cederlo”

Negli ultimi giorni di mercato, sfumati i grandi obiettivi Milik e Piatek, alla Fiorentina era stato accostato anche l’attaccante del Leicester Islam Slimani. Oggi, dalle parole del suo allenatore Brendan Rogers, si scopre che non si trattava solo di una voce ma di una trattativa che poteva davvero essere conclusa: “La lista dei giocatori per l’Europa League doveva essere consegnata molto in anticipo rispetto a quella per la Premier. Non abbiamo inserito Slimani perché eravamo convinti che sarebbe stato ceduto. Questo è il motivo per cui non lo potremo schierare in Europa”.

0 0 vote Article Rating