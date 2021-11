Smentito l’interesse del Cadice per Sottil, la Fiorentina punta su di lui

Secondo quanto riportato da Fiorentinanews.com la stessa società viola avrebbe smentito il presunto interesse del Cadice, squadra spagnola della Liga, per l’attaccante Riccardo Sottil. Nelle scorse ore si era parlato di un possibile trasferimento in Spagna per il giovane esterno classe 1999, ma la notizia è stata immediatamente bollata come falsa.

La Fiorentina vuole puntare su di lui per il futuro e il recente rinnovo del suo contratto fino al 2026 ne è la prova schiacciante. Adesso parola al campo, dove Sottil deve convincere Italiano a concedergli più minuti.