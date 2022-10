Snodgrass prova a scuotere l’ambiente Hearts: “Contro la Fiorentina partita importantissima, darò tutto per aiutare la squadra”

Il centrocampista scozzese degli Hearts, Robert Snodgrass, prossimo avversario della Fiorentina in Conference League, ha parlato a proposito della gara contro i viola dopo la sconfitta contro i Rangers:

“Dobbiamo rialzarci per dare il meglio di noi contro la Fiorentina. Darò tutta la mia esperienza per aiutare la squadra, soprattutto in vista di una partita così importante”

Dichiarazioni per dare morale a un ambiente non propriamente entusiasta dei risultati della squadra. Sarà una partita tra due formazioni ferite.