“So per certo che delle squadre italiane si sono mosse per Imeri”. Anche la Fiorentina sul centrocampista svizzero

Dopo Cabral, la Fiorentina potrebbe tornare a pescare in Svizzera. Il nome di Kastriot Imeri, centrocampista del Servette, rimbalza da qualche giorno nell’orbita viola e potrebbe essere davvero un nome caldo.

Del suo futuro ha parlato a TMW Radio Flavio Ferraria, procuratore esperto proprio di calcio svizzero: “Imeri è un giovane molto interessante, a mio avviso ha le potenzialità per diventare un grande giocatore. So per certo che alcune squadre italiane si sono mosse con decisione per prenderlo”.