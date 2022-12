Sofyan Amrabat: “L’accoglienza che ci hanno riservato è stata davvero speciale. Abbiamo giocato come se fossimo nel nostro paese”

Grande accoglienza riservata in patria alla nazionale del Marocco, che è arrivato quarto agli ultimi Mondiali. Il centrocampista della Fiorentina, Sofyan Amrabat, ne ha parlato, estasiato da quanto visto coi propri occhi.

“I tifosi marocchini in Qatar e in tutto il mondo ci hanno sostenuto – ha detto il giocatore viola – Abbiamo giocato come se fossimo nel nostro paese”.

E poi ha aggiunto: “L’accoglienza che ci hanno riservato è stata davvero speciale. Ringrazio i marocchini di tutto il mondo. Vi vogliamo bene”.