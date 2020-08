Sogno Higuain per la Fiorentina. E la Juventus potrebbe pagare più di metà ingaggio pur di darlo via

L’allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, ha scaricato l’attaccante Gonzalo Higuain. L’argentino non fa più parte dei piani del club bianconero. L’ex Napoli è stato catalogato dal Corriere Fiorentino come un sogno di mercato per la Fiorentina. Ci sono i 7,5 milioni di euro d’ingaggio a smorzare notevolmente i bollenti spiriti, ma la Juventus, sempre secondo la fonte citata, potrebbe essere disposta a pagare metà (e anche qualcosina di più) del suo stipendio pur di darlo via.

