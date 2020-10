Solamente una giornata di squalifica per Chiesa. La Juventus e una multa salata ma per un’altra ragione…

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla quarta giornata di campionato e a pagare il conto più salato è la Juventus. I bianconeri infatti dovranno fare i conti con la squalifica solamente per un turno di Federico Chiesa, espulso durante la gara contro il Crotone per “essersi reso responsabile di un grave fallo di gioco”. Oltre allo stop di Chiesa, però, la Juventus si è vista infliggere anche una multa nei confronti di Fabio Paratici. Il Chief Football Officer bianconero è stato sanzionato con 10.000 euro per una protesta evidentemente troppo veemente nei minuti finali del match contro il Crotone.

