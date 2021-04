Soldi del Recovery Fund per rifare il Franchi? Una notizia che lascia indifferente la Fiorentina

Il mondo politico di Firenze sta esprimendo la propria soddisfazione per la notizia che anche lo stadio Artemio Franchi sarà inserito tra le opere che riceveranno fondi per poter essere modernizzato e cambiare volto. Fondi che verranno attinti dal Recovery Fund e che serviranno non solo per l’impianto sportivo, ma anche per altre opere nel quartiere di Campo di Marte.

Ma la Fiorentina, peraltro chiamata in causa da più soggetti in queste ultime ore, come ha preso questa notizia? In maniera fredda, oseremmo dire indifferente, tant’è che non sono previste nelle prossime ore reazioni ufficiali di tipo pubblico. E questo nonostante il presidente Rocco Commisso sia ancora in città.

E per il momento non c’è neanche il sentore di un incontro tra lo stesso Commisso e il sindaco di Firenze, Dario Nardella, anche perché l’attenzione del numero uno gigliato sembra essere concentrata sulla squadra e sulla lotta salvezza: una partita questa che è tutt’altro che chiusa, anche dopo il buon pareggio ottenuto contro la Juventus.