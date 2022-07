Sollievo per i tifosi della Fiorentina: l’AgCom rassicura che “Dazn seguirà le regole”

Buone notizie per i tifosi della Fiorentina e più in generale per gli appassionati della Serie A sul fronte della trasmissione in chiaro delle partite. Il presidente dell’AgCom Giacomo Lasorella ha parlato, rilasciando dichiarazioni a La Repubblica, di come si muoverà Dazn in vista della prossima stagione: “Lo scorso anno Dazn non disponeva di un call center, mentre adesso è operativo e ci saranno persone incaricate di rispondere nel caso di segnalazioni e problemi. Non dimentichiamo che Dazn ha investito 31 milioni di euro e che attualmente sono ben 54 i server che permettono di trasmettere le partite in tutta Italia”.

In altre parole, a detta di Lasorella: “Dazn quest’anno seguirà le regole”. Infine, in merito alla questione dell’aumento dei prezzi il presidente dell’AgCom ha sottolineato che: “Noi dobbiamo occuparci solo del funzionamento della rete e non decidere i prezzi”; mentre sulla qualità del segnale ha concluso: “La vigilanza su Dazn è costante. Non l’abbiamo multata perché si è assunta degli impegni precisi verso di noi e soprattutto verso i clienti”.

Parole importanti, ma ancora una volta sarà il campo a parlare.