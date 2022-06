Solo Dazn: le prime cinque di Serie A della Fiorentina saranno in esclusiva sull’emittente inglese

Dopo la comunicazione degli orari delle prime cinque giornate della prossima Serie A è tempo di capire anche dove saranno visibili le partite. Sky, che trasmetterà anche per questa stagione 3 delle 10 partite per giornata in co-esclusiva con Dazn, ha diramato i diritti dei match che si è aggiudicato. Nelle prime cinque giornate, la Fiorentina non “giocherà” mai sull’emittente di Rupert Murdoch.

Il campionato viola quindi inizierà interamente, e per tutto l’agosto, su Dazn. Ricordiamo che la piattaforma di streaming trasmette tutte le 380 partite di Serie A, oltre alla Conference League, altra competizione che interessa alla Fiorentina. Quest’ultima, comunque, sarà visibile anche su Sky.