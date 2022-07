Solo diritto di riscatto per Jovic? Italiano nel frattempo, è pronto a godersi un portiere “affamato”

La Gazzetta dello Sport, si concentra sulla trattativa della Fiorentina per Jovic, ma non solo. Probabile il prestito secco e poi si vedrà, anche se nel calcio tutto è possibile a tal punto che potrebbe essere inserito il diritto di riscatto per un giocatore che comunque i Blancos considerano con un valore attorno ai 20-25 milioni di euro. Poi, c’è pure Gollini: per l’ormai ex Atalanta, visite mediche previste prima di mercoledì.

Così, Vincenzo Italiano riesce ad avere un portiere che – cresciuto proprio nelle giovanili viola dal 2010 al 2012 , fu un acquisto di Pantaleo Corvino dalla Spal – avrà pure la “fame” da mostrare legata al senso di appartenenza ad un club che conosce molto bene e che lo aiutato in qualche modo ad avviarsi su strade importanti.